Spararono al nuotatore Manuel Bortuzzo | chiesti 20 anni per i killer

(Di lunedì 23 settembre 2019) Michele Di Lollo L’atleta dalle grandi speranze è dal 2 febbraio su una sedia a rotelle. La famiglia pretende giustizia. Nell’udienza di oggi arrivano le richieste della procura Roma. Un sogno spezzato e una rivincita dritta davanti a lui., atleta dalle grandi potenzialità, ha diritto a una giustizia certa e questo è quanto promette a lui e alla famiglia la procura di Roma. Gli sparano quasi a bruciapelo per errore davanti un pub dell’Axa, zona residenziale a sud della capitale. La tragedia parte poco dopo una rissa fra decine di persone al locale di piazza Eschilo. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, coinvolti nella scazzottata, inizialmente fuggono. Poi tornano sul posto in motorino per vendicarsi. Marinelli, che è seduto dietro, spara un colpo di pistola colpendo alla schiena. Il giovane, e la fidanzata, non c’entrano nulla. Oggi una ...

