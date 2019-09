Pisa | picchia e segrega le figlie che non volevano sposare i cugini a cui le aveva vendute

Fonte : blogo

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un cittadino bosniaco di etnia rom è stato arrestato acon l'accusa di averto, maltrattato eto in maniera reiterata le due, una delle quali da poco maggiorenne: la loro colpa sarebbe stata quella di avere dei fidanzati diversi da quelli prescelti per loro dal genitore.Le due ragazze secondo i desiderata del padre avrebbero dovuto fidanzarsi con duealle cui famiglie l’uomo legiàin cambio di denaro. L’arrestato dovrà ora difendersi dall’accusa di induzione al matrimonio, reato introdotto dal Codice Rosso, per il primo arresto eseguito in Italia per questa fattispecie.L’uomo è ritenuto responsabile di ripetute lesioni ezioni nei confronti delle due. Le violenze a cui le ragazze erano sottoposte da anni comprenderebbero secondo le indagini punizioni fisiche (pugni e calci), umiliazioni e periodi dizione nella ...

