Fonte : blogo

(Di lunedì 23 settembre 2019) E così, questa mattina avete acceso la radio ed avete sentito parlare degli Emmy Awards 2019. Avrete sentito nominare il solito Game of Thrones, un accenno a The Marvelous Mrs. Maisel, e poi di. E lì, forse, se non siete divoratori seriali, vi sarete un attimo fermati e avrete pensato "Cosa?". Ecco, è il caso di rimediare.La storia dinasce nel 2013, quando uno spettacolo teatrale diviene messo in scena e vince il Fringe First Award all'Edinburgh Festival Fringe. Come ammesso dalla stessa creatrice,è nato come una sfida che le era stata lanciata da un amico: avrebbe dovuto creare uno sketch di dieci minuti per un evento stand-up comedy. Emmy Awards 2019, i vincitoridi(e di) pubblicato su TVBlog.it 23 settembre 2019 12:31.

SerieTvserie : Parliamo di Fleabag (e di Phoebe Waller-Bridge) - _neve : @demotivatrice10 @Variety @La_Connie_ @piccherroll Oggi parliamo solo tramite meme. Ps. Sto riguardando Fleabag -