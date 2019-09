NAPOLI | sta nascendo un fenomeno che bisognerà valutare nel tempo

NAPOLI. Violento nubifragio : allagata la stazione sotterranea di Piazza Garibaldi : Napoli si è svegliata con una bomba d’acqua. Dalle 4 è sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea

Libero : il NAPOLI sta terminando l’addestramento emotivo di Ancelotti : Alla quarta giornata di campionato le differenze rispetto al passato non sono nei numeri ma nelle impressioni che lasciano le squadre, scrive Claudio Savelli su Libero. Savelli analizza i numeri delle prime tre in classifica. E’ la terza volta negli ultimi cinque campionati che l’Inter inizia con un filotto di quattro vittorie subendo un solo gol. La Juve, invece, sembra brillare più in attacco e mostra debolezze in difesa: rispetto ...

Maltempo NAPOLI : violento nubifragio - allagata stazione sotterranea : A causa dei danni causati dal Maltempo, dalle 4 di oggi è sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra: il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi, con erosione della massicciata, e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Sul posto sono intervenute le ...

«Llorente nuovo re di NAPOLI» - così Fernando conquista i napoletani : Non sono di certo mancate le palpitazioni sul campo di Lecce per i tifosi azzurri: 4-1 per i ragazzi di Ancelotti e il pranzo della domenica delle famiglie napoletane è finito in dolcezza....

Ancelotti a DAZN : “Il gruppo mi dà fiducia - giusto ruotarli tutti. Fabian sta benissimo a NAPOLI! Bene Milik-Llorente - Elmas…” : Intervista Ancelotti DAZN Lecce-Napoli 1-4 Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, è intervenuto al microfono di DAZN al termine del match contro il Lecce: “Ho un gruppo che mi da fiducia ed è giusto far ruotare tutti per tenerli freschi e motivati. Avevamo optato per un modulo offensivo con due terzini alti, quindi Fabian ha giocato più basso il primo tempo, mentre nel secondo l’ho avanzato e sappiamo che dalla trequarti in ...

Live Lecce-NAPOLI 1-4 : standing ovation per Llorente : Il Lecce torna a giocare di fronte al proprio tifo dopo la bella vittoria nel posticipo di lunedì scorso ai danni del Torino e cerca continuità di risultati, dopo le due sconfitte...

NAPOLI - Ciotola : “James un depistaggio per Lozano - non sarebbe mai arrivato. Come Icardi” : Napoli, retroscena su James: la confessione di Gennaro Ciotola Napoli retroscena James | Gennaro Ciotola, direttore sportivo e collaboratore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AreaNapoli.it. Ecco il passaggio più importante, un retroscena di mercato sul mancato approdo di James Rodriguez al Napoli. Queste le sue dichiarazioni “Non ci ho mai creduto! Ero convinto che il Napoli volesse puntare ancora su ...

Radio Kiss Kiss NAPOLI -Tosto : “In estate leggevo del paragone Trippier – Di Lorenzo - a fine stagione sarà così” : L’ex difensore azzurro Vittorio Tosto, ex agente di Giovanni Di Lorenzo ha parlato del terzino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ricordo quest’estate, quando si faceva il paragone tra Di Lorenzo e Trippier, io spiegavo perché preferivo Giovanni. Trippier valeva 30 milioni ed era già completo, Di Lorenzo solo 10. Ma a fine stagione Di Lorenzo varrà 30 milioni di euro perché sta crescendo tanto. Io rappresentavo Di ...

Martino : “Il NAPOLI farà una grande prestazione con il Lecce - ha acquisito la mentalità giusta” : Nel suo editoriale il giornalista Carmine Martino ha parlato così della trasferta di Lecce: “Sono convinto che il Napoli farà una grande prestazione. É una squadra pronta. Il Napoli di Mazzarri, dopo una prova come quella con il Liverpool probabilmente avrebbe perso la successiva pur essendo molto più alla portata. Questa squadra, è cresciuta con Ancelotti, ha una rosa ampia e ha acquisito una mentalità vincente”. PER LEGGERE ...

Bologna-NAPOLI Primavera – Non basta l’assalto nel finale ai ragazzi di Baronio : Come vi avevamo preannunciato, alle 11 di questa mattina, il Napoli Primavera ha sfidato il Bologna in trasferta. Bologna-Napoli Primavera – Dopo la buona vittoria in casa contro il Torino che schierò Iago Falque, gli azzurrini non sono riusciti ad aumentare i punti in classifica alla seconda uscita stagionale. Allo Stadio Comunale Biavati, termina 3-2 per i padroni di casa. I ragazzi di Baronio partono forte, al 10′ è Sgarbi ...

NAPOLI - incidente nel tunnel : chiusa la Galleria della Vittoria - grave ciclista : Un ciclista è stato tamponato da un' auto poco prima delle 14 nella Galleria Vittoria, a Napoli. L' uomo è stato trasportato all'ospedale...

CorSport : Lecce-NAPOLI - spazio ad Elmas - personalità scintillante e faccia tosta : Ci sarà di nuovo spazio anche per Elmas, in Lecce-Napoli, scrive il Corriere dello Sport, che fa l’elogio di questo ragazzo che è già un gioiello per il Napoli. A parte quel fallo semi gratuito dal quale è nato, allo Stadium, l’autogol di Koulibaly, non ha sbagliato niente. Carattere, tecnica, eleganza. Elmas ha dimostrato che la fiducia concessa da De Laurentiis ad Ancelotti che chiedeva l’acquisto del macedone è stata ben ...

Juventus - Sarri mette in chiaro le cose : “questa squadra non sarà mai il NAPOLI. Da Cristiano Ronaldo mi aspetto cose eccezionali” : Maurizio Sarri chiarisce il suo pensiero alla vigilia della sfida con il Verona: niente turnover, si lavorerà sull’aggiustare i difetti mostrati contro l’Atletico Madrid. Da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi serve una risposta importante Dopo il 2-2 maturato sul campo dell’Atletico Madrid, partendo da un doppio vantaggio, la Juventus torna in Italia con un po’ di amarezza e la voglia di rifarsi a partire dalla sfida ...