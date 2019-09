Matteo Renzi | “Ho mandato un messaggino a Salvini quando si è dimesso”

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 23 settembre 2019): “Hounsi è dimesso” Dopo mesi passati nel dimenticatoio,si è ripreso la scena politica grazie al ruolo decisivo svolto nella formazione del nuovo governo e per aver operato, subito dopo, l’ennesima scissione del PD. L’ex segretario dei dem è tornato sulla cresta dell’onda mediatica, ricevendo chiamate dai principali salotti televisivi italiani.e il rapporto conOspite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, ha parlato del suo rapporto con l’ex ministro dell’interno e principale avversario politico. “Con me non ci sono state telefonate, ho solounsi è dimesso, perché lui aveva fatto altrettanto con me dopo il referendum. Nel momento in cui si lascia un incarico di responsabilità ...

fattoquotidiano : Matteo Renzi, le accuse al presidente della’ex cassaforte renziana: “Soldi per intervenire sui politici a tutela de… - La7tv : #nonelarena @matteorenzi ospite di @nonelarena: 'Le divisioni interne e le discussioni di questi mesi, non ne potev… - fattoquotidiano : MATTEO HA PIÙ DI 40 ANTENATI L’italovivo Renzi e l’europeo Calenda arrivano buoni ultimi in un mercato affollato di… -