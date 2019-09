L’amante morta in volo  e l’arma del delitto | un paracadute manomesso

Fonte : corriere

(Di lunedì 23 settembre 2019) 18 novembre 2006: lui, l’istruttore, e le sue due amanti si lanciano. Ma qualcosa non va ed Els, sposata, madre di due figli, precipita. Il motivo: le corde erano state tagliate. Dieci anni dopo il processo la colpevole, Babs, tornerà libera

