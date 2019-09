Genova | abbiamo rivestito la porta di una chiesa con le coperte dorate per i migranti È

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Domenica 22 settembre 2019, ladi San Torpete in– insieme con cinque chiese della tradizione luterana protestante – ha accolto l’invito dello scultore fiorentino Giovanni De Gara di coprire ladellacon l’oro delletermiche con cui la Guardia Costiera riscalda i profughi che si avventurano nel Mediterraneo, salvati da naufragio e morte sicura. Non tutti possono ricevere la coperta dorata, perché molti sono inghiottiti dalle acque nere degli abissi. L’impatto è scioccante, chiunque attraversa la piazza non si rende conto e chiede e s’imbatte con una realtà – la transumanza di popoli, dall’Africa, dai Balcani, dal Sud – costretto a riflettere senza scappatoie e sentimentalismi. Ladellaè scaldata dal bisogno dei poveri, dallo sguardo di speranza di chi, per diritto innato, cerca una vita migliore, una vita benigna per sé e i ...

