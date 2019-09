Emmy Awards | trionfo per Game of Thrones e per Fleabag

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) La scorsa notte, durante la premiazione per la 71esima edizione degli, a trionfare sono state "of" (HBO), eletta per la quarta volta miglior serie tv drammatica e "", che ha riscosso successo come miglior serie comedy. Protagonista della notte degli "Oscar della tv" è stata pure la scrittrice e creatrice di quest'ultima serie, ovvero Phoebe Waller Bridge, risultata vincitrice anche nella categoria miglior attrice. Vittoria della HBO La notte degliha segnato inoltre il successo di HBO nei confronti di Netflix, la famosa piattaforma online che distribuisce in streaming - su abbonamento - film, serie tv e contenuti d'intrattenimento per ogni categoria: l'emittente televisiva americana ha infatti battuto Netflix con 5 premi in più (32 a 27). 15 sono invece i premi che si è aggiudicata Amazon (con Amazon Prime Video, altra piattaforma a panto con ...

