Almeno sette persone sono morte nel crollo di una scuola a Nairobi | in Kenya

Cambia tutto con Huawei Assistant da oggi 19 settembre : Almeno 4 scossoni in arrivo : L'evento di oggi organizzato da Huawei non ci ha parlato esclusivamente dei nuovi Mate 30, considerando il fatto che il colosso cinese ha svelato le carte anche a proposito di Huawei Assistant. Una piccola rivoluzione che avrà degli effetti anche per i dispositivi già presenti sul mercato. Insomma, dopo avervi svelato i principali punti di forza dei nuovi prodotti pronti all'esordio sul mercato tramite un articolo specifico, proviamo a capire ...

Almeno 19 vulnerabilità importanti risolte per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento di settembre : La tradizione continua ed anche questo mese abbiamo in anteprima le novità previste per i Samsung Galaxy con il solito aggiornamento mensile. Ci sono device come il Galaxy S7 che solo in questi giorni hanno iniziato a toccare con mano il firmware di agosto, come avrete notato dal nostro articolo di qualche giorno fa, ma questo mercoledì è possibile soffermarsi sulle specifiche della patch di settembre. Fermo restando che il pacchetto software ...

Almeno 3 retroscena con le rimodulazioni Tre di settembre per affrontarle al meglio : Ci sono Almeno tre cose da sapere per quanto riguarda le rimodulazioni Tre di cui tanto si parla ad inizio settembre. Per chi non lo sapesse, come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa tramite un articolo specifico, a settembre dovremo fare i conti con aumenti che oscilleranno tra 1.50 e 2.00 euro per diverse offerte lanciate sul mercato dalla compagnia telefonica in questi anni. Cerchiamo dunque di mettere a fuoco la questione, per sapere ...

Stromboli - arrivano altri Vigili del Fuoco : disposto il presidio di tutta l’isola Almeno fino al 5 Settembre [VIDEO] : Oggi è stata inviata anche la motonave VF M03 partita dal porto di Messina in supporto al personale che già opera da qualche giorno a Stromboli. È stata disposta, per ulteriori 4 giorni, la prosecuzione dei servizi di presidio presso l’isola di Stromboli, fino a giorno 5 Settembre 2019 con un funzionario, 2 squadre (ciascuna composta da 1 qualificato, 1 autista e 3 Vigili), 2 operatori UCL., 5 unità per la conduzione della Mn M03 con almeno 2 ...

NCIS - il ritorno di [SPOILER] nella diciassettesima stagione durerà Almeno 3 episodi : NCIS, il ritorno di [SPOILER] durerà più a lungo di quanto ci aspettassimo. Spoiler sulla sedicesima stagione I fan di NCIS stanno aspettando con ansia la premiere della diciassettesima stagione visto il grande colpo di scena che si è svolto nel finale della sedicesima andato in onda a maggio negli Stati Uniti. Per i fan italiani però quel momento ancora non è arrivato perchè su Rai 2 la sedicesima stagione è in pausa e dovrebbe tornare in onda ...

Si ribalta trenino del lunapark - Almeno sette feriti a Verona : Un trenino monorotaia all'interno del parco giochi Canevaworld di Verona si è ribaltato cadendo da un'altezza di tre metri. Tra i sette feriti anche due bambini. sette persone, tra le quali due bambini, sono rimaste ferite a seguito del ribaltamento di un trenino nel parco divertimenti Canevaworld, a Lazise (Verona).\\ Una tragedia sfiorata. Oggi pomeriggio, attorno alle ore 17.00, l'attrazione Back to the backstage, un trenino ...

Ohio - media locali : “Sparatoria a Dayton - Almeno sette morti”. La polizia sulle tracce di due uomini armati : “Uno è stato ucciso” : Dopo la strage di El Paso, dove sabato sera sono state uccise 20 persone e ferite altre 26, un’altra sparatoria è avvenuta negli Stati Uniti, a Dayton, in Ohio, con almeno sette morti. A riportarlo sono i media locali. Stando agli ultimi aggiornamenti del Dayton Daily News, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di uno “sparatore attivo” nella zona alle prime ore del mattino di domenica. Si cercherebbe anche un ...