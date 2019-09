Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Tradizionalmente il browsersi aggiorna6/8. L’azienda produttrice Mozilla ha pubblicato una nota in cui spiega che, dal prossimo anno, glisaranno diffusiquattro. Il motivo di questo ravvicinamento delle scadenze è offrire ai clienti le nuove funzionalità con una cadenza mensile. Desiderio che glihanno espresso a gran voce e che a far data dal primo trimestreverrà soddisfatto. Il cambiamento riguarda in particolare gli upgrade della versione principale di, mentre resteranno invariate le tempistiche relative alla versione ESR di(Extended Support Release for the enterprise) indirizzata alle aziende. La differenza non stupisce, dato che per prassi glihardware e software indirizzati alle aziende sono sempre posticipati rispetto a quelli dei computer dei consumatori privati, per ...

Cascavel47 : Aggiornamenti di Firefox ogni 4 settimane nel 2020 per accontentare gli utenti - Noovyis : (Aggiornamenti di Firefox ogni 4 settimane nel 2020 per accontentare gli utenti) Playhitmusic -… - TutteLeNotizie : Aggiornamenti di Firefox ogni 4 settimane nel 2020 per accontentare gli utenti -