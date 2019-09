Tasse sui biglietti aerei | sulle merendine e sulle bevande gassate | tutto quello che c’è

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Nuovesu? Di Maio dice no. Il capo politico del M5s e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio frena sui possibili nuovi balzelli, dopo le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte che ha palesato la possibilità di tassare il trasporto aereo, lee le. Lo scopo? Reperire fondi per la lotta ai cambiamenti climatici e per la scuola. Proprio oggi il presidente del Consiglio è tornato sul tema fisco definendolo “iniquo e inefficiente” e invocando una “riforma profonda“. Conte parla di un piano organico in due-tre anni, carcere per i grandi evasori, stop ai condoni e risorse ai lavoratori con il taglio del cuneo. Ma Di Maio, dopo le polemiche, frena: Fermi tutti noi abbiamo come obiettivodi abbassare le, non di aumentarle. E secondo me e’ totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno ...

NicolaPorro : La grande stupidaggine delle tasse verdi che colpiranno i più poveri. Lo scontro a distanza tra Orban e Di Maio sul… - nzingaretti : Il governo si è impegnato a non far scattare l'aumento dell'IVA e ad abbassare le tasse sui redditi medio-bassi #Lintervista - lofioramonti : Fisco intelligente: alzare le tasse sugli aerei per abbassarle sui treni; disincentivare consumi dannosi alla salut… -