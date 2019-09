Tanzania | proposta di matrimonio sott' acqua | giovane statunitense muore annegato

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) Una terribile tragedia si è verificata negli scorsi giorni in, dove un, Steven Weber, è mortonei pressi di un bungalow del villaggio turistico "Manta Resort", che si trova nell'isola di Pemba. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, pare che l'uomo avesse deciso di fare unadialla sua ragazza, Kenesha Antoine. Per fare ciò aveva deciso di immergersi, girare un video e mostrare l'anello che poi avrebbe consegnato alla sua futura consorte. Subito dopo aver fatto la, qualcosa è andato storto: Weber non è più riuscito a risalire. Quando i soccorritori lo hanno ritrovato per lui non c'era più niente da fare. La sua ragazza ha pubblicato il video Kenesha, nonostante il suo ragazzo sia deceduto in questa tragica circostanza, ha deciso comunque di rendere pubblico il video che ritrae ilmentre fa la sua ...

SkyTG24 : Tanzania, fa proposta di matrimonio sott'acqua ma muore annegato - infoitcultura : Tanzania, proposta di matrimonio finisce in tragedia - Ntonio71 : Tanzania, fa proposta di matrimonio sott'acqua ma muore annegato -