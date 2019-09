Scoperto senza biglietto del bus | prende a pugni un controllore

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Andrea Pegoraro Un ragazzo italiano ha dato false generalità, ha minacciato gli addetti ed è fuggito. È stato preso poco dopo dalla polizia. Il fatto è successo a Torino Ha picchiato unche gli aveva chiesto i documenti di viaggio che lui non aveva. per questo un ragazzo italiano di 27 anni di Pino Torinese è stato arrestato dalla polizia. Come riporta Torino Today, il fatto è successo lungo la linea 30 del bus che collega Chieri al capoluogo piemontese. Il giovane è stato fatto scendere dal mezzo perché era sprovvisto dei documenti. In un primo momento il ragazzo ha fornito false generalità sulla propria identità e poi ha minacciato i controllori. Ha preso auno di loro colpendolo al torace ed è fuggito. L’addetto della società di trasporto pubblico è stato portato in ospedale e se la caverà con una prognosi di tre giorni. I controllori hanno chiamato la ...

