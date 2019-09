Nuovo sbarco di migranti in Calabria | in 58 arrivano su una barca a vela

Migranti : Nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - nella notte in 15 su un barchino : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo sull’isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati quindici Migranti a bordo di un barchino . Una motovedetta della Guardia di Finanza ha notato la piccola imbarcazione quasi all’imbocco del porto dell’isola. I Migranti sono strati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola.L'articolo Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa , nella notte in 15 su un ...

Migranti - Nuovo “sbarco fantasma” in Sicilia : arrivano in spiaggia con la maglia della Juve e scappano [VIDEO] : Ieri pomeriggio intorno le 18, mentre la gente era ancora al mare, nella principale spiaggia di San Leone ad Agrigento, dal nulla è arrivato un barchino di legno, con a bordo una ventina di tunisini. Appena arrivati a riva e dopo aver salutato e sbeffeggiato i bagnanti, si sono dileguati tra la vegetazione, del retrostante boschetto. Avvisati di questo nuovo sbarco fantasma, dopo circa mezz’ora, sono arrivati gli uomini della Capitaneria ...

Migranti : Nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - arrivati nella notte dieci tunisini : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo nella notte sull'sola di Lampedusa dove, poco dopo le due, sono arrivati su un barchino dieci tunisini . A soccorrerli gli uomini della Guardia costiera. I dieci tunisini sono stati trasferiti nell'hotspot di Lampedusa . Intanto, sono attesi per oggi altri trasferimenti. Ieri sono partiti dall'isola 70 Migranti trasferiti a Poto Empedocle in nave.

Migranti : Nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - arrivati in 12 : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo a Lampedusa dove sono arrivati , a bordo i un barchino, 12 tunisini, undici uomini e una donna. L'imbarcazione è arrivata sull'isola. Una motovedetta della Guardia di finanza ha seguito le fasi dell'arrivo. I Migranti sono stati trasferiti nell'hotspot dell'isola.

Migranti : Nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - in 13 su un barchino : Lampedusa , 9 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo a Lampedusa . Intorno alle 9.30 sono arrivate sull'isola 13 persone originarie della Tunisia a bordo di un barchino di legno. Tra loro una donna e 4 minori non accompagnati, come scrive su Twitter Mediterranean Hope.

