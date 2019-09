io | vittima del Forteto | mio figlio strappato via per 9 anni

Trudeau è vittima del Trudeau Show : Roma. C’è chi ha tirato in ballo il passo del Vangelo di Matteo in cui Gesù dice: “Tutti quelli che prendono la spada, di spada periranno”. Altri, più laicamente, hanno scritto chi di politicamente corretto ferisce, di politicamente corretto perisce. È la triste parabola di Justin Trudeau, premier c

Bloody Money - archiviata posizione di Roberto De Luca. Il figlio del governatore campano : “vittima di una trappola - ero inconsapevole” : Con un video ed un post sulla sua pagina Facebook, Roberto De Luca ha comunicato di essere stato archiviato nell’ambito dell’inchiesta ‘Bloody Money’, il fascicolo aperto dalla procura di Napoli dopo i videoreportage di Fanpage su presunti episodi di corruzione intorno al ciclo dei rifiuti, documentati dal giornalista Sasha Biazzo e dalla telecamera nascosta addosso all’ex boss di camorra Nunzio Perrella. Roberto De Luca è il ...

Mondo del calcio sotto shock - morto un ex difensore : ennesima vittima della SLA [NOMI e DETTAGLI] : E’ morto a 43 anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore olandese di Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, stroncato dalla sclerosi laterale amiotrofica contro cui combatteva da diversi anni. A dare il triste annuncio in un comunicato è stato il club scozzese con il quale Ricksen ha giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali e diventando un beniamino dei tifosi. Nel 2006 aveva ...

Anche io sono stata vittima dell’invisibile violenza ostetrica : Il 25 Novembre, nel mondo, ricorre la giornata contro ogni tipo di violenza, fisica e verbale, nei confronti delle donne. Gruppi di persone, singoli e associazioni, durante questa giornata si mobilitano per ricordare che una donna va protetta e rispettata sempre e la violenza, Anche quella apparentemente invisibile è un sopruso nei confronti dell’intera umanità. Ed è proprio a questo livello di invisibilità apparente che si riferisce quella ...

Si chiamava Islam ed è l’ultima vittima della guerra in Siria : il racconto struggente del papà : Si chiamava Islam al Sdair e aveva soltanto 6 anni. Nell’arco della sua breve vita, i suoi enormi occhi azzurri hanno sempre visto solo morte e distruzione. Fino a venerdì scorso, quando un colpo di artiglieria li ha spenti per sempre. La bimba è stata uccisa a Maaret al-Numan, nella provincia di Idlib. “Ogni notte mia figlia dormiva accanto a me – ha detto tra le lacrime il padre Mohammed – ora è sola. Ho passato tutta la notte accanto alla sua ...

Regionali Umbria - Andrea Fora la prima vittima del "patto civico" tra Pd e M5s : Il "patto civico" tra Pd e M5s (altra versione dell'inciucio giallorosso) ha fatto già la sua prima vittima: è Andrea Fora, il candidato governatore di una lista civica alle Regionali in Umbria fino a poche ore fa era appoggiato proprio dai democratici. Leggi anche: Il timore di rimanere al palo. Ca

Migranti : il racconto dell'orrore di una vittima - 'così venivamo torturati in Libia'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - "Proprio per questo motivo sono stato oggetto di bastonate da parte loro. Preciso che, in occasione di un mio rifiuto, un nigeraino, con il calcio della pistola, dopo che mi ha immobilizzato il pollice della mia mano destra su un tavolo, mi ha colpito violentemente al dito, fratturando

Migranti : il racconto dell'orrore di una vittima - 'così venivamo torturati in Libia'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - "Egli aveva un aiutante, verosimilmente sudanese, che indossava la casacca dell’Oim e che parlava inglese e arabo - racconta ancora - Tale area era collegata, tramite un portone, a un’altra base militare operativa, in quanto lì vi erano i militari ed anche i carri armati. Tale base era

Migranti : il racconto dell'orrore di una vittima - 'così venivamo torturati in Libia'/Adnkronos : Palermo, 16 set. (Adnkronos) - Torture, minacce, violenze di ogni genere. Ecco i racconti delle vittime dei tre aguzzini fermati all'alba di oggi dalla Squadra mobile di Agrigento, diretta dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, su disposizione della Dda di Palermo. "Io sono un cittadino del Cam

Pregiudicato napoletano sparito da nove giorni - l'ipotesi : vittima della lupara bianca : La camorra si è ripresa la scena nell'hinterland a nord di Napoli, territorio ad alta intensità criminale ed estremamente instabile nella malavita organizzata. Due morti ammazzati...

Armando Siri - il senatore della Lega ascoltato in giunta sul sequestro del pc : “Sostiene di essere vittima di fumus persecutionis” : Armando Siri sostiene di essere vittima di fumus persecutionis. A dirlo è Maurizio Gasparri, presidente della giunta delle autorizzazioni e immunità parlamentari del Senato che oggi ha audito l’esponente della Lega. Nelle scorse settimane a Palazzo Madama è arrivata la richiesta del tribunale di Milano per sequestrare i computer dell’ex sottosegretario ai trasporti, costretto alle dimissioni perché indagato per corruzione. I pm cercano ...

«Schwazer vittima di un agguato infame fatto per vendetta». La denuncia dell'allenatore : Un «agguato infame» alla sua creatura. Voce tremante. Occhi iniettati di rabbia. E un grande bisogno di rivincita. Così Sandro Donati svela gli incredibili retroscena della storia...

Il killer di Elisa e quegli sms alla vittima dopo il delitto : Piange, si dispera, proclama pentimento: davanti al giudice preliminare, nel carcere di Piacenza, Massimo Sebastiani arriva al punto di affermare che, dopo avere ucciso Elisa Pomarelli, avrebbe voluto suicidarsi, ma non ha trovato un'arma. L'arma per ammazzarla, invece, l'aveva trovata: le sue manoni grande e grosse, con cui l'ha strangolata nel pollaio di casa, al termine dell'ultimo litigio. «L'omicidio non è stato premeditato ed è stato ...

Killer esce di prigione per il compleanno |La figlia della vittima : "E' vergognoso" : Il giovane è in carcere con una condanna sulle spalle a 16 anni e mezzo per aver ucciso Franco della Corte. La figlia della vittima non ci sta: "Io ho compiuto 22 anni ma non ho spento candeline perché ho perso la persona più importante della mia vita, mio padre".