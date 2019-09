Gp Singapore | è doppietta Ferrari | Vettel batte Leclerc e si riscatta

GP Singapore LIVE - Vettel vince e scaccia i fantasmi - doppietta Ferrari : Finale - Vettel vince e scaccia i propri fantasmi , quinto successo per lui a Singapore . Secondo Leclerc per una doppietta Ferrari che mancava da due anni. Terzo Verstappen, poi Hamilton Bottas Albon...

F1 - GP Singapore 2019 : SOGNO ROSSO! Vettel vince davanti a Leclerc - doppietta epica! La Ferrari domina e riapre tutto! : La dodicesima edizione del GP di Singapore di F1 si chiude con una storica doppietta Ferrari che segna la rinascita di Sebastian Vettel che centra in maniera incredibile la cinquantatreesima vittoria in carriera e la prima dall’ormai lontanissimo Spa 2018. Il tedesco della Ferrari sfrutta al meglio l’undercut nel primo e unico pit stop per balzare davanti a tutti nell’incredulità generale del box e soprattutto di Charles ...