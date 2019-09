Gli sviluppatori di Monster Hunter World parlano di Iceborne | di record di vendite e di

Per Gli sviluppatori di GreedFall i giochi in single player non sono morti : I giochi a giocatore singolo sono morti? Secondo Spiders, studio di sviluppo di GreedFall, i giochi in single player non sono morti, anzi.Spiders ha creato un gioco di ruolo che ha senza dubbio riempito il vuoto che BioWare ha lasciato con i suoi giochi pubblicati negli ultimi tempi. Poiché BioWare si sta spostando su giochi basati sui servizi, Spiders potrebbe essere il nuovo BioWare? Solo il tempo lo dirà, ma lo studio è impegnato al 100% in ...

Ghost Recon Breakpoint differente da Wildlands? Le parole deGli sviluppatori : Siamo ormai al rush finale per l’atteso arrivo sugli scaffali di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della saga che trae ispirazione dai romanzi del compianto scrittore Tom Clancy, e chiaramente l’hype da parte della community dei fan non può che essere ai massimi livelli. Un fattore attesa che ovviamente gli addetti ai lavori non vogliono far altro che canalizzare il tutto al fine di spingere in alto le vendite e massimizzare ...

Batman Arkham : Gli sviluppatori stuzzicano la curiosità dei fan parlando di un nuovo progetto : Sembra che Warner Bros. Montreal, lo sviluppatore di Batman: Arkham Origins, si stia preparando a rivelare il suo nuovo gioco. Su Twitter, il noto doppiatore Roger Craig Smith avrebbe svelato la presenza di un nuovo progetto a cui sta lavorando e che sfortunatamente non può annunciare in quanto ancora top secret.Ma non è finita qui: anche Ryan Galletta, che ha scritto la sceneggiatura di Origins, ha risposto al tweet, confermando il suo ...

Nuovo video gameplay per Haven - l'adventure RPG deGli sviluppatori di Furi : The Game Bakers, gli sviluppatori di Furi, sono tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2019 con il loro adventure RPG Haven.In occasione dell'evento giapponese, il team ha deciso di offrire ai giocatori uno sguardo al gioco proponendo un Nuovo video gameplay, che potete vedere più in basso.Per chi non lo sapesse, Haven segue le tribolazioni di una coppia di amanti - Yu e Kay - mentre tentano di sopravvivere su un pianeta perduto. È un'esperienza ...

GameClub riporterà in vita i grandi classici del mobile gaming abbandonati daGli sviluppatori : GameClub è un nuovo servizio premium, in arrivo nei prossimi mesi anche su Android, che si propone di dare nuova vita alle vecchio glorie del mobile gaming. L'articolo GameClub riporterà in vita i grandi classici del mobile gaming abbandonati dagli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori volontari di Starbound sfruttati da Chucklefish? La risposta del publisher : Chucklefish ha formalmente risposto alle accuse di sfruttamento di una serie di collaboratori volontari quando fu lanciato Starbound nel 2016.Damon Reece - accreditato come writer nel gioco di esplorazione spaziale - ha rivelato su Twitter di aver lavorato "centinaia di ore" gratis "mentre la compagnia guadagnava incredibili somme di denaro dal [loro] lavoro". Reece parla anche di "circa una dozzina di altri lavoratori non retribuiti"."Ho ...

Le esclusive Epic Games Store viste attraverso gli occhi deGli sviluppatori indie : Gli accordi e le esclusive temporali targate Epic Games Store non stanno piacendo a moltissimi giocatori PC ma come spesso accade ci sono voci diverse da tenere in considerazione di fronte a queste pratiche. Tralasciando Epic Games e il suo proporsi (almeno in teoria) come testa di ponte per il cambiamento del modello di business di Steam, è interessante scoprire la posizione dell'altro lato degli accordi, quella degli sviluppatori.Solo nella ...

Gli sviluppatori di Darq doneranno in beneficenza i guadagni sull'Epic Games Store se verrà accettato un accordo di non esclusività : Gli sviluppatori di Darq hanno dichiarato l'intenzione a donare in beneficenza l'intero guadagnano che otterranno tramite le vendite del loro gioco su Epic Games Store, purché Epic rinunci al contratto di esclusività.Unfold Games ha fatto tale proposta subito dopo che Epic si è congratulata per il successo ottenuto dal gioco su Steam."E' un grande gioco e merita successo" - ha dichiarato la compagnia con un recente Tweet.Leggi altro...

Boreal Blade è il nuovo titolo deGli sviluppatori di Trine ed è disponibile a sorpresa su Switch : Frozenbyte, lo studio finlandese noto per la serie Trine, ha appena annunciato e pubblicato il suo nuovo gioco, Boreal Blade, per Nintendo Switch. Descritto come un "gioco di combattimento corpo a corpo basato sul PVP", il titolo ha anche una demo gratuita che vi consente di provarlo prima di acquistarlo.Il trailer di annuncio mostra una buona varietà di arene, opzioni di personalizzazione del personaggio e, soprattutto, armi. Frozenbyte ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 svelano nuovi dettagli su companion - nemici e aree esplorabili a nuoto : Il lead quest designer di Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, ha rivelato nuovi dettagli su companion, aree esplorabili, il sistema di loot e sull'alleato robot Flathead, Sasko ha affermato che a Night City ci sarà molto da esplorare, comprese le zone sotterranee. Ha aggiunto che il protagonista, V, sarà in grado di nuotare e questo dovrebbe permettere al personaggio di scoprire le aree più nascoste e quindi di trovare armi o potenziamenti più rari.I ...

Gli sviluppatori di Ion Fury non rimuoveranno i contenuti omofobi dal gioco : I creatori dello sparatutto Ion Fury non rimuoveranno il contenuto omofobo dal gioco, citando la censura.Ion Fury è stato oggetto di una forte polemica la scorsa settimana quando un utente ResetEra ha scoperto che i dipendenti dell'azienda avevano rilasciato commenti offensivi transfobici e sessisti su Discord.Lo studio di videogiochi Voidpoint ha affermato che questi commenti sono stati esclusi dal contesto. "Probabilmente dovresti fare le tue ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 parlano dell'applicazione della legge e delle aree ricche di Night City : Stando a quanto visto fino ad ora in Cyberpunk 2077, le aree di polizia e le aree benestanti di Night City sembrerebbero inesistenti. Le demo di gioco si sono svolte in alcuni dei quartieri meno fortunati della città, dove la povertà e la guerra tra bande dilagano.Parlando con USG alla Gamescom, il produttore di Cyberpunk 2077 Richard Borzymowski ha spiegato come le aree ricche differiscono da ciò che abbiamo visto finora. "Ci sono persone molto ...

Secondo Gli sviluppatori - Gears 5 sarà un passo avanti per quanto riguarda le microtransazioni : Il team di sviluppo di Gears 5 è sicuro che il gioco sarà all'avanguardia per quanto riguarda loot box e microtransazioni varie, gli sviluppatori hanno infatti assicurato un sistema di monetizzazione ma molto player-friendly e per nulla invasivo.Gears 5 non avrà infatti nessun sistema di loot box, tuttavia sarà presente un negozio in cui i giocatori potranno investire denaro reale in ferro, ovvero la valuta del gioco che potrà essere usata per ...