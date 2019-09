Giulia De Lellis su IG | ' Farò un disco | così qualcuno avrà un altro motivo per insultarmi'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) Nella carriera in ascesa diDe, potrebbe esserci un'importante novità in arrivo: stando a quello che ha raccontato ieri su Instagram, la ragazza starebbe per incidere un. L'influencer ha informato i suoi tanti fan che prestoa che fare con una delle sue più grandi passioni: la musica. Anche se non si sa ancora se la romana scherzava quando ha dato questa notizia, non è passata inosservata la frecciatina che ha lanciato a chi la critica per qualunque cosa faccia.spiazza: 'Dopo il libro, un' A meno di una settimana dall'uscita del suo libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza",Deha fatto un annuncio che ha lasciato tutti stupiti. Ieri, 21 settembre, la ragazza ha usato i social network per far sapere ai suoi fan che presto debutterà nel mondo della musica: la romana pare si stia preparando per vestire i panni di ...

HuffPostItalia : Il problema non è il libro di Giulia De Lellis, il problema sei tu - trash_italiano : Mara Venier confessa: 'non ho capito chi sia Giulia De Lellis' - trash_italiano : Bravissimi autori che hanno chiamato Giulia De Lellis per promuovere il libro e Taylor Swift per il nuovo album.… -