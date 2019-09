Europei pallavolo, azzurri ai quarti

A Nantes, l'Italia liquida 3-0 la Turchia neideglied ora si prepara a riaffrontare la Francia (martedì) con cui ha perso il match del girone. Parziali 25-22 25-18 25-21,1h25'. Con un Zaytsev in giornata no, l'Italia trova in Nelli un degno protagonista. Primo set equilibrato,lucidi nei momenti decisivi; nella seconda frazione Italia subito avanti, 14-8, 17-10, concluso 25-18 in 26'. Stessa musica nel terzo set (9-15 14-9), poi con orgoglio i turchi provano ad avvicinarsi (16-14), ma l'Italia chiude.(Di domenica 22 settembre 2019)