Concorsi Fincantieri e Italo Treno Ntt | diploma e laurea tra i requisiti

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) L'Aziendae il Nuovo Trasporti Viaggiatorisono alla ricerca di profili esperti in qualità di ingegnere, avvocato, hostess & steward bordo e macchinista, da dislocare nei propri organismi collocati sul territorio italiano. Posizioni Aperteseleziona nuove risorse con la carica di specialista sviluppo impianti-area elettrica, specialista sviluppo impianti-area meccanica e specialista legale-area contrattualistica e contenzioso, da accogliere in località Trieste (Friuli Venezia Giulia) possessori delle corrispettive qualifiche professionali ein ingegneria elettrica;in ingegneria meccanica;in giurisprudenza con un punteggio di almeno 105/110; ottima padronanza della lingua inglese sia scritta che orale; conoscenze informatiche come software di lavoro Microsoft Office, software di disegno Autocad. La domanda di ...