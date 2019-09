Chiara Ferragni | il documentario fa incassi record | Fedez contro i critici | ' Non contate'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) Nuovo straordinario successo perche in questi giorni ha sbancato glial botteghino con l'attesoUnposted, presentato in anteprima assoluta alla Mostra del Cinema di Venezia. Il, stroncato dalla critica, ha invece entusiasmato il pubblico dell'influencer, corso nelle sale cinematografiche per vederlo. I risultati sono stati molto positivi e questi dati hanno fatto gongolare in primis, il quale su Instagram ha duramente attaccato queiche avevano stroncato Unposted dopo averlo visto in anteprima a Venezia. Boom diper 'Unposted', ilsulla vita diNel dettaglio, infatti, ildella, presente nelle sale cinematografiche per soli tre giorni, ha incassato più di un milione e mezzo di euro con ben 160 mila biglietti staccati. Un vero e proprio trionfo per la regina dei ...

HuffPostItalia : Chiara Ferragni vola al box office: 50mila spettatori e mezzo milione di incassi in 24 ore per il docufilm - trash_italiano : Chiara Ferragni Unposted, record al box office - capitanonem0 : RT @giuliaselvaggi2: A quanti sono scettici in merito all’abolizione del suffragio universale faccio sommessamente notare che il libro sull… -