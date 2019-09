Rigassificatore Olt | Iren cede a Snam il 49% dell’impianto

(Di sabato 21 settembre 2019)mette le mani su Olt Offshore Lng Toscana, ilal largo della costa tra Livorno e Pisa che, con i suoi 3,75 miliardi di metri cubi annui di capacità, rappresenta il secondo terminale di gas naturale liquefatto per dimensioni nella penisola

Dalla Rete Google News

LivornoToday

Mentre è mistero sulle cause che hanno generato un forte odore di gas avvertito in tutta Livorno a partire dalla mattina del 17 settembre e per tutto il giorno ...