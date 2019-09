MotoGP e F1 oggi | orari qualifiche | tv | streaming | programma e calendario

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) Sabato 21 settembre molto intenso per gli appassionati di motori visto che in questo weekend si fanno compagniae F1. Giornata diper entrambe le categorie, le due ruote sono impegnate col GP di Aragon mentre la massima categoria automobilistica va in scena col GP di Singapore. Si preannuncia grande spettacolo con una battaglia serrata per la conquista della pole position, si definiranno le griglie di partenza delle gare di domenica e ci sarà sicuramente da divertirsi. In Spagna tutti contro Marc Marquez che è l’uomo da battere ma attenzione alle Yamaha con Valentino Rossi in grande forma che può davvero dire la sua dopo quando visto nelle prove libere 2 mentre Andrea Dovizioso è un po’ altalenante con la Ducati. In terra asiatica, invece, Lewis Hamilton e Max Verstappen sembrano avere una marcia in più mentre le Ferrari soffrono questo tracciato ...

