Fonte : ilpost

(Di sabato 21 settembre 2019) Dopo i pareggi di Firenze e Madrid, ladeve tornare a vincere, oggi in casa contro il: le informazioni e i link per seguirla in diretta

juventusfc : #JuveVerona, oggi parte la vendita libera! ??SCOPRITE LA PROMO DONNE E UNDER 26! ?? - caffevenezia : Oggi doppio appuntamento con la Lega Serie A ??? ?? 18:00 Juventus - Hellas Verona FC ?? 20:45 AC Milan - Inter Ti… - ilpost : Juventus-Hellas Verona in TV e in streaming -