Fatto un miracolo

La Fattoria dei nostri sogni - il documentario dei record è un miracolo sensoriale : ?Nella nuova fattoria, bio bio oh. La fattoria dei nostri sogni, uno dei casi distributivi dell’estate statunitense, è arrivato anche sugli schermi italiani. Il documentario sul ritorno alla natura di una coppia di “cittadini”, che acquista 200 acri di arido terreno californiano e lo trasforma in un miracoloso eden biologico, aveva esordito a maggio 2019 con cinque copie e poi in poche settimane era arrivato a 285 sfiorando in tre mesi quasi 5 ...