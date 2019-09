Conte ad Atreju con il figlio | Sono un papà e oggi è il mio turno | a chi lo

Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) Il presidente del Consiglio Giuseppe, tenendo per mano iladolescente è ospitedi Atreju, sull'Isola Tiberina, per la festa di Fratelli d'Italia. Ad accoglierlo la padrona di casa Giorgia Meloni che lo ha omaggiato con un applauso: "Noi siamo i veri democratici in questa nazione. Vi chiedo di accogliere con un applauso il presidente Giuseppefa un gesto non scontato, un atto di coraggio". Poi, a domanda specifica sulla presenza del giovane, ha risposto: "era il mioun, se no a chi lo lascio?". Poco dopo, il residente del Consiglio si è accomodato sul palco per essere intervistato da Bruno Vespa. Prima domanda dedicata al luogo che lo ha accolto senza particolaristazioni, nonostante la distanza politica: "Confrontarmi con voi mi offre un contributo critico su quello che stiamo facendo". Poi il commento ...

