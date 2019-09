Sud | Boccia | ‘serve cabina regia | Regioni rallentano uso risorse | non perderle’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Matera, 20 set. (Adnkronos) – “Sarebbe opportuna, per non perdere le, unadiche intervenga nel momento in cui leil loro uso dei fondi di coesione”. Così il leader di Confindustria, Vincenzo, a margine di un convegno di Confindustria e Intesa SanPaolo, guarda a come rilanciare un Mezzogiorno che come Matera “simbolo del riscatto del Sud, deve “reagire partendo dal lavoro e dall’industria”.“E la prima cosa da fare è attivare cantieri con legià disponibili dei fondi di coesione; aprire un dibattito sulla prossima stagione di programmazione, che non è affatto marginale, dare centralità alla questione occupazione e a quella industriale a livello europeo e fare della coesione un elemento determinante per un salto di qualità del nostro Mezzogiorno. Questa è la grande partita da ...

