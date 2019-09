Proust-Hahn | l' amore in musica e le sue stonature

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Fabrizio Ottaviani Fabrizio Ottaviani Nel 2009 Lorenza Foschini pubblicò Il cappotto di, un libro toccante e meritoriamente molto letto che, inseguendo la sorte del celebre manteau dal collo di lontra dello scrittore francese, oggi conservato come una reliquia nel museo Carnavalet di Parigi, ricostruiva per sineddoche gli ultimi anni della vita dell'autore della Recherche, fino e oltre la sua scomparsa nel 1922. Il volume recente, Il vento attraversa le nostre anime (Mondadori, pagg. 169, euro 20) è ben documentato e altrettanto commovente, e racconta il primo grandedi, quello con il musicista Reynaldo. Giunto a Parigi all'età di tre anni dal Venezuela, dove i genitori tedeschi si erano trasferiti,è un bambino prodigio, un novello Mozart che ancora imberbe può vantare un successo travolgente come pianista, cantante e compositore negli ...

