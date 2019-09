Miriana Trevisan | Pago uomo elegante La Enardu? Non la conosco

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Luana Rosato, ex moglie di, dice la sua riguardo l'esperienza del cantante a Temptation Island Vip, mentre su Serenanon ha nulla da dichiarare: "Non l'ho mai conosciuta" La seconda edizione di Temptation Island Vip ha puntato l’attenzione sue Serena, coppia di cui ha deciso di parlare anche, ex moglie del cantante e madre del figlio nato dalla loro relazione, Nicola. Pur non avendo avuto modo di seguire in modo continuativo e attento le vicende dell’ex marito e dell’attuale compagna durante il reality show condotto da Alessia Marcuzzi,si è espressa in maniera molto positiva nei confronti dell’. “Non ho avuto modo di seguirlo tantissimo, perché a quell’ora spesso e volentieri sono impegnata – ha spiegato in una intervista a Novella 2000 - . Ho ascoltato qualche sua dichiarazione, però, e mi sono ...

