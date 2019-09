Matteo Berrettini battuto da Gerasimov ATP San Pietroburgo | azzurro fuori ai quarti

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 19 settembre. Avanza Matteo Berrettini - eliminato Salvatore Caruso : Oggi si sono disputati gli ultimi sei incontri validi per gli ottavi del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo erano impegnati due azzurri. Matteo Berrettini Avanza ai quarti entrando virtualmente tra i primi otto della Race to London liquidando l’iberico Roberto Carballes Baena con un perentorio 6-1 6-2, mentre si ferma la corsa di Salvatore Caruso, sconfitto per 6-3 6-4 dal norvegese Casper ...

Tennis : Matteo Berrettini virtualmente alle Finals di Londra. L’azzurro è n.8 dell’ATP Race : Sono bastati appena 58′ a Matteo Berrettini per aggiudicarsi il match valido per il secondo turno dell’ATP di San Pietroburgo (Russia) contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.77 del ranking). L’azzurro, semifinalista recentemente allo US Open, si è aggiudicato il confronto con il punteggio di 6-1 6-2, qualificandosi ai quarti di finale dove affronterà il bielorusso Egor Gerasimov (n.119 ATP). Sulla carta non un match ...

Tennis : Matteo Berrettini virtualmente alle Finals di Londra. L’azzurro è n.8 dell’ATP Race : Sono bastati appena 58′ a Matteo Berrettini per aggiudicarsi il match valido per il primo turno dell’ATP di San Pietroburgo (Russia) contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.77 del ranking). L’azzurro, semifinalista recentemente allo US Open, si è aggiudicato il confronto con il punteggio di 6-1 6-2, qualificandosi ai quarti di finale dove affronterà il bielorusso Egor Gerasimov (n.119 ATP). Sulla carta non un match ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo 2019 : Matteo Berrettini va senza problemi ai quarti - travolto Roberto Carballes Baena : La marcia di Matteo Berrettini ricomincia da San Pietroburgo, e lo fa come meglio non potrebbe. L’azzurro, infatti, riprende la sua corsa nella battaglia per le ATP Finals (il successo di oggi, in linea virtuale, gli darebbe peraltro la necessaria ottava posizione nella Race) con il successo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno del torneo russo: il punteggio finale è di 6-1 6-2 in 56 minuti. Troppa, ad oggi, la ...

Matteo Berrettini : l’astro nascente del tennis mondiale : Edoardo Diamantini: Quando e da dove nasce la tua passione per il tennis? Matteo Berrettini: Entrambi i miei genitori frequentavano un circolo tennis e portavano mio fratello Jacopo e me lì. Qualche volta provavo a giocare, ma all’inizio non mi interessava più di tanto. È stato il mio stesso fratello, che ha due anni in meno di me, a convincermi a cominciare il corso. Diceva che mi sarebbe piaciuto. E così è stato. Edoardo Diamantini: A 23 anni ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : wild card per Jannik Sinner. Presente anche Matteo Berrettini : Le ATP Finals 2019 sono un obiettivo ormai dichiarato per Matteo Berrettini ed il Tennista romano comincia la sua rincorsa alle prime otto posizioni della Race to London dal torneo ATP di San Pietroburgo. L’azzurro è la testa di serie numero 3 in Russia e cercherà di ottenere punti importanti per provare a superare Kei Nishikori, non impegnato questa settimana ed ottavo con solo venti punti di vantaggio sull’italiano. Berrettini ...

Tennis - Matteo Berrettini nono nella Race : “Proverò a raggiungere le ATP Finals” : Con quattro posti già assegnati allo spagnolo Rafael Nadal, al serbo Novak Djokovic, all’elvetico Roger Federer ed al russo Daniil Medvedev, restano ancora quattro slot liberi per le ATP Finals di Londra: ad un passo dall’obiettivo sono l’austriaco Dominic Thiem e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, mentre l’iberico Roberto Bautista Agut ha un live margine su resto della concorrenza. Grande ressa per l’ultimo posto ...

Tennis – Matteo Berrettini conquista i bookmaker : si abbassano le quote riferite a top 10 e finals ATP : La grande prestazione offerta da Matteo Berrettini agli US Open ha convinto anche i bookmaker: si abbassano le quote di una possibile entrate dell’azzurro in top 10 e alle finals ATP Dopo lo straordinario exploit degli US Open, Slam nel quale ha raggiunto la semifinale, arrendendosi solo ad un super Rafa Nadal poi vincitore del torneo, Matteo Berrettini ha impressionato anche i bookmaker. Agipronews infatti, spiega come le quote ...

Tennis : Matteo Berrettini in piena corsa per le ATP Finals dopo gli US Open! Lotta con Nishikori e Zverev - ma non solo : Adesso non ci sono più dubbi: Matteo Berrettini, dopo un anno iniziato al numero 54 del mondo, due tornei vinti, un ottavo e una semifinale Slam, è nel pieno della corsa per le ATP Finals di Londra. L’ultimo dei suoi grandi risultati, il maggiore, la semifinale a Flushing Meadows, lo ha portato al 13° posto nel ranking classico, ma soprattutto al 9° nella Race to London, che vale l’accesso al torneo di fine anno. Questa nona ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini - non sarà un’avventura e un’estate a New York : “Non sarà un’avventura, non può essere soltanto una primavera…“, così cantava Lucio Battisti. Ebbene sì, l’effetto meteora in Matteo Berrettini non ci sarà perché a New York (Stati Uniti), in queste due settimane sul cemento di Flushing Meadows, il 23enne romano ha messo in mostra tennis, coraggio e mentalità, raggiungendo le semifinali dello US Open e affrontando a viso aperto Rafael Nadal. Questi i punti di ...

Matteo Berrettini? Cemento - erba e terra rossa : perché lui è il futuro del tennis : Per molti la semifinale di un grande Slam rappresenta l' occasione della vita. Per Matteo Berrettini può invece essere la rampa di lancio di una grande carriera. Cresciuto nel mito di quel Roger Federer che gli ha impartito una lezione importante negli ottavi di Wimbledon, Berrettini ha disputato un

US Open – Quanto ha guadagnato Matteo Berrettini? Il tennista italiano riceve un maxi assegno dopo la semifinale : Matteo Berrettini esce sconfitto dalla semifinale degli US Open contro Nadal, ma ha un buon motivo per sorridere: i guadagni schizzano alle stelle La cavalcata trionfale di Matteo Berrettini agli US Open è terminata in semifinale. Il tennista italiano è stato fermato da Rafa Nadal, scoglio ancora insormontabile per il giovane romano che ha comunque dimostrato di poter arrivare in fondo anche nei tornei più importanti del calendario, ...

Us Open - Matteo Berrettini si ferma in semifinale contro Rafael Nadal. Ma lo spagnolo lo mette tra i grandi : “Già uno dei migliori” : Si è chiusa in semifinale l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Sotto il tetto chiuso dell’Arthur Ashe il tennista romano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo n.2 del mondo Rafael Nadal per 7-6(6) 6-4 6-1. Troppo più forte ed esperto il 18 volte campione Slam per un Berrettini comunque capace di giocare alla pari per almeno due set, costringendo il maiorchino a tirare fuori il meglio del suo repertorio. Per Nadal quella di ...

US Open 2019 - Rafael Nadal : “Matteo Berrettini è già uno dei migliori al mondo - ha un futuro da vincente” : “Non posso che congratularmi con Matteo Berrettini, è molto forte, è già uno dei migliori al mondo, credo abbia un futuro vincente davanti a lui”. Queste le parole di Rafael Nadal, che consacra l’azzurro dopo la semifinale dagli US Open 2019 di tennis, in cui si è imposto con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 6-1. Il campione maiorchino ha sofferto non poco con Berrettini, soprattutto nel primo set e al termine del match ha così sottolineato la grande ...