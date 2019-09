Laura Freddi | “Paolo Bonolis non mi faceva mai parlare in tv | non voleva che facessi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019)è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e, nel corso dell’intervista, è tornata adella lunga storia d’amore che ha vissuto con Paolorivelando un retroscena inedito sul loro rapporto. “Non mimai, non era contento chequesto mestiere e lo posso capire”, ha detto precisando però che non è per questo motivo che è finita la loro relazione: “Ancora oggi le vecchiette che mi incontrano per strada mi chiedono ‘ma tu sei la moglie di?’. Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli”, ha concluso. Oggiha una relazione con Leonardo D’Amico, mentreè sposato con Sonia Bruganelli. L'articolo ...

