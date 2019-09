Insurgency | Sandstorm arriva su console il prossimo anno

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 20 settembre 2019)finalmente arriverà sua partire dalla prossima primavera. Per molto tempo lo sviluppatore New World Interactive aveva dichiarato che l'FPS tattico sarebbe approdato su PlayStation 4 ed Xbox One, ma il team non aveva ancora svelato quando.In un nuovo post di Reddit, il capo della produzione Derek Czerkaski ha rivelato che il team sta attualmente lavorando alla versionedel gioco, con un'uscita prevista per la primavera del 2020. Czerkaski ha rivelato che ci sono alcuni motivi per cui la versioneè rimasta nel limbo per un po'.Innanzitutto, lo sviluppatore voleva assicurarsi che l'ottimizzazione del gioco fosse abbastanza buona da consentire al team di rilasciarlo suha avuto dei problemi di prestazioni su PC da prima della sua uscita. Poiché lo studio dà la priorità alle prestazioni, sta anche lavorando con ...

Eurogamer_it : A partire dalla primavera del prossimo anno, #InsurgencySandstorm approda anche su #XboxOne e#PS4. -