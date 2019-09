Il Cagliari ospita il Genoa | dove vedere la gara in streaming

Il Parma ospita il Cagliari : ecco dove vedere la gara in Tv : Alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali al Tardini va in scena una sfida tra due squadre che puntano entrambe alla salvezza, ma che per una delle due ha già un’importanza cruciale: Parma-Cagliari. I padroni di casa hanno messo in mostra finora un’ottima prova in trasferta contro l’Udinese, battuta in modo davvero agevole, mentre […] L'articolo Il Parma ospita il Cagliari: ecco dove vedere la gara in Tv è stato ...