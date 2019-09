“È il mio tormento” Gemma Galgani | finalmente lo ha confessato | “Un vero dramma per me”

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2019) E’ tempo di nuove rivelazioni per una delle grandi star del Trono Over del programma ‘Uomini e Donne’, condotto da Maria De Filippi.è nuovamente tornata a parlare della sua ex relazione con Giorgio Manetti. E lo ha fatto su ‘Uomini e Donne Magazine’, dove ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a concludere anzitempo la storia con lui. Laritiene che Giorgio non abbia mai provato amore, ma semplicemente affetto ed attrazione. Questo atteggiamento del ‘Gabbiano’ le ha causato tanto dolore: “È stata una tragedia, un. Sono passata per carnefice – continua– per via della sua mancanza d’amore. Una relazione senza amore è come un dipinto senza colori”. Per lei non è ancora tempo di stabilità, infatti non è riuscita a trovare l’uomo ideale, che dovrebbe possedere soprattutto tre qualità: sincerità, lealtà e rispetto.Oltre alla sua ossessione amorosa ...

carmenFashionCr : Uomini e Donne, Gemma replica a Giorgio e su Tina: “Il mio tormento” - GujaMinoja : RT @oKolobos: Non è questo a rendere la solitudine un tormento: che non ci sia nessuno con cui condividere il fardello; ma quest'altro: che… - NapoliCapitale : @Clotild75026688 Ed e' anche il mio tormento. Cioe' io non vado mai sul suo profilo ma lui puntualmente come scrivo… -