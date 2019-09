Donatella Conzatti insulta Salvini? Il consigliere del Trentino la smaschera | In

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) "L'ex ministro dell'Interno, quello che in costume da bagno, tra un mojito e un'estrema unzione, chiedeva pieni poteri, è l'incarnazione del pericolo contro cui i nostri padri costituenti hanno previsto che ogni membro del Parlamento eserciti le proprie funzioni senza vincolo di mandato".

Simona53313767 : RT @BelpietroTweet: Non conosco la senatrice Donatella Conzatti. Per capire con chi avessi a che fare ho dovuto cercare sul Web il suo curr… - Libero_official : Donatella Conzatti è passata a Italia Viva e ora se la prende con Salvini, ma per il consigliere del Trentino non p… - frafra61_rossi : RT @BelpietroTweet: Non conosco la senatrice Donatella Conzatti. Per capire con chi avessi a che fare ho dovuto cercare sul Web il suo curr… -