Apple Tags | iOS 13 conferma l’arrivo dei tracker per gli oggetti

(Di venerdì 20 settembre 2019) Fonte: MacRumors.com Dopo lunghi mesi di attesa,ha finalmente rilasciato iOS 13: la nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPod Touch che – oltre a garantire performance migliori e maggiore stabilità – introduce numerose funzioni utili che facilitano le attività svolte tutti i giorni dagli utenti. Ma le novità non dovrebbero finire qui, infatti, secondo quanto trapelato da MacRumors, la società di Cupertino potrebbe presentare prossimamente un nuovo accessorio di piccole dimensioni che ci aiuterà a localizzare più facilmente gli. La fonte avrebbe ottenuto uno screenshot inedito prelevato da una release non pubblica di iOS 13, in cui è chiaramente mostrata la sezione Items () di Dov’è: l’app che attualmente include Trova il mio iPhone e Trova i miei amici ma che presto potrebbe aggiungere una nuova sezione in cui verranno elencati ...

