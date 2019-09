Un Vescovo messicano che non teme di rischiare l’onore | “Qui si rinnova la Chiesa”

Fonte : preghiamoinsieme

(Di giovedì 19 settembre 2019) All’inizio di novembre Lazaro Perez, della diocesi di De Autlan Jalisco, è venuto in visita a Medjugorje insieme ad un gruppo di pellegrini. Riportiamo alcune sue impressioni: “Medjugorje è molto conosciuta in Messico. Io sono venuto a conoscenza di Medjugorje per la prima volta 15 anni fa. Devo essere sincero e dire che quando noi vescovi veniamo a conoscenza di notizie relative ad apparizioni e fenomeni simili, siamo generalmente cauti nelle nostre dichiarazioni. Abbiamo sempre timore di confermare le notizie relative alle apparizioni, poiché abbiamo paura che questo credere sia fragile e che potrebbe evolversi in fanatismo. Questa era la mia convinzione personale agli inizi. Il mio grande interesse è iniziato dal momento in cui casualmente mi sono imbattuto nel libro del teologo P.Laurentin, nel quale egli scriveva delle apparizioni in tutto il mondo. Ho ...