Terna e FCA insieme per la mobilità elettrica | al via sperimentazione di servizi

(Di giovedì 19 settembre 2019) L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di, Luigi Ferraris, e il Chief Operating Officer di FCA in EMEA, Pietro Gorlier, hanno firmato oggi a Torino un Memorandum of Understanding per lacongiunta di tecnologie edisostenibile, come il Vehicle-to-Grid (V2G) che permette alle vetture elettriche di interagire con la rete grazie a un’infrastruttura di ricarica ‘intelligente’. La cooperazione tra le due società prevede la realizzazione presso la sededi Torino dell’E-mobility Lab, un innovativo laboratorio tecnologico che consentirà di sperimentare prestazioni e capacità delle vetture elettriche nell’erogarea supporto della flessibilità e stabilizzazione della rete, nonché la loro interazione sia monodirezionale che bidirezionale con la rete attraverso un’infrastruttura di ricarica dedicata. Inoltre, sarà avviato lo ...

