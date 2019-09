Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 19 settembre 2019)It Up diè finalmente disponibile e potrebbe essere uno degli ultimi singoli dei componenti del gruppo degli One Directiondell'attesa reunion. La nuova indiscrezione emerge proprio dalle parole di, in occasione di un'intervista realizzata per la nuova canzone. A SiriusXM Hits 1 nel programma The Morning Mash Up,ha parlato anche del futuro degli One Direction. Per l'artista non sarebbe un problema tornare insieme, cosa che crede possibile anche da parte di altri due componenti. All'appello ne mancherebbe uno solo: Harry Styles.ha spiegato che non sente il collega inglese da un po' e non è sicuro che voglia accantonare la carriera solista per un ritorno nella band. Harry Styles non si è espresso al momento. I dubbi, leciti, disono dovuti esclusivamente all'assenza di contatti con l'amico di band. Non ha ...

team_world : Cose da fare oggi: ??ballare sul nuovo singolo di Liam ??ballare su #StackItUp ??imparare a memoria il nuovo sing… - MarcoMoriniTW : Cosa pensate di #StackItup? ???? - OptiMagazine : Stack It Up di Liam Payne con A Boogie Wit da Hoodie, il nuovo singolo prima della reunion degli One Direction… -