Primo promo di The Sinner 3 con Matt Bomer e Bill Pullman | prime novità sulla messa in

Una superba Jessica Biel nel Primo promo di Limetown per Facebook Watch : Jessica Biel è stata mitica nella prima stagione di The Sinner e ha lasciato ai suoi fan l'amaro in bocca dicendo no ad un ritorno nei capitoli seguenti e adesso la ritroviamo, superba, nel primo promo di Limetown, la nuova serie di Facebook Watch. Le immagini confermano ancora una volta la bravura dell'attrice che questa volta si troverà protagonista di un mistero riguardante una sparizione di massa nell'adattamento dell'omonimo e popolare ...

Il Primo promo di Imma Tataranni divide il pubblico di Rai1 : il personaggio di Vanessa Scalera promosso o bocciato? : Il primo promo di Imma Tataranni, la nuova serie in sei serate destinata a Rai1 a partire dal 22 settembre, ha già diviso il pubblico. La superba Vanessa Scalera è chiamata a vestire i panni della protagonista, un mix perfetto tra Montalbano e il lunatico Rocco Schiavone, del nuovo crime drama nato dai romanzi di Mariolina Venezia ovvero Come piante tra i sassi, Maltempo, Rione Serra. La serie porta la firma della stessa scrittrice e di ...

Il Primo promo di Manifest 2 mette tutto in discussione : le new entry della seconda stagione : Solo fino a qualche settimana fa eravamo alle prese con la visione della prima stagione nel prime time di Canale5 e adesso tocca al primo promo di Manifest 2 catapultarci nel prossimo capitolo. La serie ha ottenuto il rinnovo ma per la messa in onda dovremo aspettare la primavera 2020 (almeno negli Usa), salvo cambiamenti. Il conto alla rovescia è ancora lungo ma la rete ha deciso di stuzzicare i suoi fan mostrando il primo promo in cui tutto ...

Imma Tataranni - la protagonista della nuova fiction di Raiuno arriva a Cinecittà nel Primo promo (Video) : C'è un nuovo sostituto procuratore a Cinecittà: si chiama Imma Tataranni ed il pubblico di Raiuno lo conoscerà molto presto. Per lanciare una delle nuove fiction del prossimo autunno, la prima rete Rai ha optato per un'insolita promozione, che rappresenta l'ingresso di un personaggio già noto ai lettori nel tempio del cinema e della fiction italiana.Nel promo, che vedete in alto, vediamo la protagonista della nuova serie tv in sei puntate, ...

EuroGames - i Giochi senza Frontiere Mediaset a settembre su Canale 5 : il Primo promo (VIDEO) : Si avvicina il debutto di EuroGames, la versione Mediaset degli storici Giochi senza Frontiere, al via a settembre su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e Alvin a supporto. Il primo promo, a rotazione da qualche giorno sulle reti Mediaset, non nasconde affatto i 'nobili progenitori', quei Giochi che tanto fecero divertire i telespettatori Rai negli anni '80 e per buona parte dei '90. Il promo, infatti, si apre con l'iconico "trois, deux, ...