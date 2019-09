Lodi Mattutine del 19 Settembre 2019

Fonte : preghiamoinsieme

(Di giovedì 19 settembre 2019) Testo della LodeCelebriamo lenel giorno di Giovedì del Tempo Ordinario. In estate il sole ci aveva sfiancati, resi febbrosi; ora la nebbia ci placa, ci fa rientrare in noi stessi. È tempo di chiudere le finestre e riscoprire la casa. La casa del fuoco acceso, delle castagne calde; della pioggia che scende e piange sopra ai vetri, di silenzio ritrovato, di preghiera solitaria. L’autunno celebra il Dio della casa. Per trovarLo basta sedersi e ascoltarLo.O Dio, vieni a salvarmi.Signore, vieni presto in mio aiuto.Gloria al Padre e al Figlioe allo Spirito Santo. *Come era nel principio, e ora e sempre,nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.Canone del giornoNel Tuo silenzio accolgo il mistero,venuto a vivere dentro di me.Sei Tu che vieni, o forse è più vero,che Tu mi accogli in Te, Gesù.L’avanzare dell’alba va di pari passo con la lode della Chiesa. Il credente che prega al sorgere della ...

