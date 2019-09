Ferrari | le vecchie signore della Cavalcade Classiche arrivano a Roma – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Dopo aver toccato già nelle passate edizioni Toscana e Sardegna, la terza edizionesfilata di “rosse” d’epoca sta per fare il suo ingresso nella Capitale. Dal 20 al 22 settembreporta finalmente ala2019. E così, le quattro ruote del Cavallino Rampante più iconiche attraverseranno la città eterna e le campagne intorno per radunare la clientela “sta” in un viaggio con oltre 80 vetture in arrivo da tutto il mondo. Tra queste la 750 Monza del ’54 o la TRC del ’57, e ancora la 275 GTB del ’64, tutte firmate da Sergio Scaglietti. Una sfilata in cui la bellezza e la storia delle quattro ruote (declinate in livree diverse) si incontrerà con quelle del paesaggio laziale e umbro. Infatti la prima giornata prevede un percorso che – grazie alla collaborazione con l’ente diCapitale – si articolerà per le strade ...

