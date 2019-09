Da domani in vendita i biglietti per Napoli-Brescia | curve a 14 euro

Biglietti Napoli-Brescia - in vendita da domani : i prezzi : Napoli-Brescia , i prezzi dei Biglietti Napoli-Brescia , la società azzurra ha pubblicato i prezzi dei Biglietti della sfida al San Paolo Biglietti Napoli-Brescia . I Biglietti per la gara di Serie A tra Napoli e Brescia che si disputerà il 29 Settembre 2019 ore 12.30 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Venerdì 20 Settembre 2019 ore 11.00. Biglietti Napoli-Brescia , i prezzi Tribuna Posillipo € ...

Samsung Galaxy Fold da domani è finalmente in vendita (in Corea) : (Foto: Samsung) L’attesa è finalmente terminata e domani 6 settembre il tormentato Samsung Galaxy Fold debutterà in Corea del Sud. Arriverà anche nel resto del mondo a stretto giro di posta, ma non è chiara la data precisa: vengono citati paesi come Francia, Germania, Singapore, Regno Unito, Stati Uniti e “altri” e in mezzo a questo insieme non definito dovrebbe esserci anche l’Italia. Si parla del 27 settembre, ma sono ...