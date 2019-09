Caccia | altra vittoria delle associazioni Comitato VIA impone stop caccia a Moriglione e

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 settembre 2019) L'Aquila - Altre importanti prescrizioni, con divieto diin siti SIC e ZPS per altre 6 specie (Frullino, Tortora selvatica, Canapiglia, Codone, Tordo sassello e Mestolone) e precauzioni per l'Orso bruno. Bocciate anche le "subordinate" dell'irrituale proposta "multicolor" depositata dall'Ufficio, che prevedeva la scelta su diverse opzioni meno restrittive. IlVIA della Regioneall'Ufficioloal prelievo su tutto il territorio regionale die Pavoncella e inserisce numerose altre prescrizioni per limitare l'impatto dell'attività venatoria su specie ed habitat. Per altre 6 specie (Frullino, Tortora selvatica, Canapiglia, Codone, Tordo sassello e Mestolone) il divieto riguarderà i siti Natura2000 (Sic e ZPS). La chiusura allae Pavoncella era stata ...

