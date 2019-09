Bellanova rassicura il governo | Durerà Grazie a Renzi bloccata l' operazione di

Fonte : agi

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Se non era per Renzi adesso stavamo con i manifesti elettorali. Èal suo coraggio se si è data continuità alla legislatura e si è bloccata l'antidemocratica di Salvini” ribadisce la ministra dell'Agricoltura Teresain un'intervista al Corriere della Sera, che aggiunge: “Renzi ha pagato un prezzo altissimo a causa dei 5 Stelle, ma ha scelto di far nascere unche non solo scongiuri l'aumento dell'Iva, ma eviti che al Quirinale nel 2022 vada un sovranista, al post o di quel galantuomo europeista che è Sergio Mattarella”. E nel dire che si tratta di una “lettura forzata” quella che vede Matteo Renzi e il suo gruppo di 40 parlamentari lanciare un'Opa sulConte,afferma che non c'è alcuna “sorpresa” nella nascita del nuovo soggetto politico di Renzi solo che “i tempi si sono accelerati” e che comunque “Italia vive arriva al momento ...

