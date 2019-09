Baldur' s Gate 1 e 2 e Icewind Dale Enhanced Edition si mostrano in un nuovo video gameplay

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 19 settembre 2019) Non molto tempo fa Skybound Games e Beamdog hanno annunciato l'arrivo di molti classici RPG fantasy come's, l'espansione's: Siege of Dragonspear,'sII, Planescape: Torment,e Neverwinter Nights su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.L'annuncio ufficiale confermava l'arrivo dei famosi titoli nel corso dell'autunno e, ora, per lenire l'attesa ecco che IGN ha deciso di mostrarci's1 e 2 ein undella durata di 23 minuti.I due'stornano nell'edizione, "con con tutti i loro contenuti DLC e quest rinnovate, oltre che con l'espansione's: Siege of Dragonspear, che presenta nuovi originali contenuti sviluppati da Beamdog per collegare i due titoli", come riportato nel comunicato stampa ufficiale.Leggi altro...

