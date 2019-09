X Factor 13 | stasera la seconda puntata delle Audition | ospite Anastasio

X Factor 13 - le audition al via stasera su Sky Uno – Le novità : X Factor 13, si parte stasera, 12 settembre, su Sky Uno e live anche su NowTV. Il venerdì in chiaro su TV8. Le novità di quest’anno. Già da lunedì la tv estiva si è ufficialmente spenta e si è accesa quella autunnale, con la nuova stagione che pian piano si sta popolando di nuovi e vecchi programmi in tutte le reti. Proprio come le reti in chiaro, la stagione degli show del giovedì riparte anche su Sky, proprio da stasera, giovedì 12 ...