Venezia | barca contro diga | tre morti Tra loro un pilota motonautico

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita in un incidente nautico avvenuto stasera a(FOTO). Secondo le prime informazioni riferite dai vigili del fuoco, un motoscafo sarebbe finitogli scogli di Punta Sabbioni, non lontano dalladi San Nicoletto, in località Lunata. Nello schianto tre occupanti dellasono. Traci a quanto si apprende c'è anche ilFabio Buzzi (CHI ERA), detentore di numerosi record nell'offshore, una delle vittime dell'incidente di stasera a. Lo ha riferito all'agenzia Ansa Giampaolo Montavoci, campione del mondo di motonautica e presidente della commissione nazionale offshore e endurance. Buzzi stava tentando il record della-Montecarlo. Sul posto si trovano i vigili del fuoco e mezzi della Capitaneria di Porto.

Agenzia_Ansa : Barca si schianta su diga a #Venezia, 3 morti e un ferito #ANSA - SkyTG24 : #UltimOra Barca si schianta su diga di San Nicoletto a #Venezia, 3 morti e un ferito #Canale50 - Corriere : Venezia, barca contro diga: 3 morti, tra loro il campione offshore Buzzi -