Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019)INTENSO E RALLENTATO NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE-SUD ALLA CONFLUENZA CON IL GRA, A PARTIRE DA TORRENOVA. GIUNTI SUL GRA SI RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI VIA APPIA; RALLENTATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA PRENESTINA E LA A24-TERAMO. SI RALLENTA POI IN ENTRATA IN CITTA’: SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, SU VIA FLAMINIA, DAL GRA SINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO E LUNGO LA VIA CASSIA, DA LA STORTA A VIA DELLA GIUSTINIANA. IN INGRESSO IN CITTA’, OGGI LUNGO VIA AURELIA, ALL’ ALTEZZA DI VIA NICOLA LOMBARDI, POSSIBILI DISAGI ALDURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI AD UN CONCORSO PUBBLICO, TRA LE 07:00 E LE 19:00. PROBABILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALLA GARBATELLA, IN VIA FRANCESCO PASSINO, IN PROSSIMITÀ DI VIA VITTORIO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-09-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - m4gny : A Roma oggi c’è così tanto traffico che anche gli asteroidi lontani stanno deviando per Saturno per non rimanere imbottigliati. - zazoomnews : Traffico Roma del 18-09-2019 ore 07:30 - #Traffico #18-09-2019 #07:30 -