Su migranti e crescita economica Italia e Francia ora sembrano andare più d' accordo

Fonte : agi

(Di mercoledì 18 settembre 2019), Libia,: Roma e Parigi cercano convergenze, dopo mesi di aspra polemica, e aprono la via al disgelo riscoprendo quella che Emmnanuel Macron, ricevuto a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte, ha definito "un'amicizia indistruttibile" che sarà rinsaldata anche dal punto di vista culturale il prossimo anno con un vertice in. "Sono lieto di ritrovarla qui, caro Giuseppe, qui a Roma", ha esordito il presidente francese, dopo che il presidente del Consigliono si era detto altrettanto "lieto" di una relazione tra i due Paesi "fondata sul rispetto". Subito dopo, è toccato a entrambi snocciolare i temi che hanno vistodivisi e sui quali le diplomazie lavorano per tentare un approccio condiviso.Roma e Parigi sono d'per la messa a punto di un "meccanismo europeo automatico di redistribuzione dei ...

tg2rai : #Migranti, sono 1.200 quelli sbarcati in #Italia dall'inizio di settembre. Un dato in crescita rispetto allo stesso… - partenopeoswiss : RT @tg2rai: #Migranti, sono 1.200 quelli sbarcati in #Italia dall'inizio di settembre. Un dato in crescita rispetto allo stesso periodo del… - Silviajj13 : RT @tg2rai: #Migranti, sono 1.200 quelli sbarcati in #Italia dall'inizio di settembre. Un dato in crescita rispetto allo stesso periodo del… -